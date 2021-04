Coca-Cola, trimestrale batte attese. Volumi di marzo tornati a livelli pre-pandemia (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Coca-Cola ha annunciato ricavi e utili migliori delle attese per i primi tre mesi del 2021, anche se la domanda per i suoi prodotti in Nord America ed Europa è rimasta invariata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a causa del perdurare delle restrizioni per la pandemia. Le entrate sono stati pari a 9,02 miliardi di dollari, contro gli 8,6 miliardi previsti, e l’utile per azione rettificato pari a 55 centesimi, contro i 50 centesimi previsti, secondo dati Refinitiv. L’utile netto del primo trimestre è stato di 2,25 miliardi dollari, o 52 centesimi per azione, in calo rispetto ai 2,78 miliardi di dollari, o 64 centesimi per azione, dell’anno precedente. La società ha detto che la domanda è migliorata ogni mese del trimestre, spinta dai mercati come la Cina, dove l’incertezza legata al virus è ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) –ha annunciato ricavi e utili migliori delleper i primi tre mesi del 2021, anche se la domanda per i suoi prodotti in Nord America ed Europa è rimasta invariata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a causa del perdurare delle restrizioni per la. Le entrate sono stati pari a 9,02 miliardi di dollari, contro gli 8,6 miliardi previsti, e l’utile per azione rettificato pari a 55 centesimi, contro i 50 centesimi previsti, secondo dati Refinitiv. L’utile netto del primo trimestre è stato di 2,25 miliardi dollari, o 52 centesimi per azione, in calo rispetto ai 2,78 miliardi di dollari, o 64 centesimi per azione, dell’anno precedente. La società ha detto che la domanda è migliorata ogni mese del trimestre, spinta dai mercati come la Cina, dove l’incertezza legata al virus è ...

