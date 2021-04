Camorra, estorsioni e droga dalle ‘ndrine: operazione in sei città con 26 arresti e 50 milioni di euro sequestrati (Di lunedì 19 aprile 2021) operazione antiCamorra dei carabinieri di Napoli che, coordinati dalla Dda, hanno notificato 26 misure cautelari a presunti appartenenti a due organizzazioni criminali che si occupavano di estorsioni e traffico di stupefacenti, acquistando droga anche dalla ‘ndrangheta. I militari dell’Arma hanno anche sequestrato beni per circa 50 milioni di euro. I carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, nelle province di Napoli, Salerno, Imperia, Cosenza, Ancona e Reggio Emilia. L’indagine riguarda due distinte organizzazioni criminali: al clan Fabbrocino, storicamente presente a Poggiomarino e nei zone limitrofe, si è aggiunta e contrapposta un’altra entità malavitosa. Le indagini hanno consentito di fare luce su una serie di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021)antidei carabinieri di Napoli che, coordinati dalla Dda, hanno notificato 26 misure cautelari a presunti appartenenti a due organizzazioni criminali che si occupavano die traffico di stupefacenti, acquistandoanche dalla ‘ndrangheta. I militari dell’Arma hanno anche sequestrato beni per circa 50di. I carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, nelle province di Napoli, Salerno, Imperia, Cosenza, Ancona e Reggio Emilia. L’indagine riguarda due distinte organizzazioni criminali: al clan Fabbrocino, storicamente presente a Poggiomarino e nei zone limitrofe, si è aggiunta e contrapposta un’altra entità malavitosa. Le indagini hanno consentito di fare luce su una serie di ...

