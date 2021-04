Borsa: a Tokyo apertura in calo ( - 0,32%) (Di lunedì 19 aprile 2021) La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno meno, con gli investitori che attendono maggiori ragguagli dalla stagione delle trimestrali, mentre aumentano le preoccupazioni per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) Ladiinizia la prima seduta della settimana col segno meno, con gli investitori che attendono maggiori ragguagli dalla stagione delle trimestrali, mentre aumentano le preoccupazioni per ...

Borsa: a Tokyo apertura in calo ( - 0,32%) La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno meno, con gli investitori che attendono maggiori ragguagli dalla stagione delle trimestrali, mentre aumentano le preoccupazioni per la ...

