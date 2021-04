ATP Belgrado 2021: Marco Cecchinato supera facilmente Victor Troicki, sarà derby con Matteo Berrettini (Di lunedì 19 aprile 2021) Marco Cecchinato si qualifica per il secondo turno del torneo ATP 250 di Belgrado battendo il serbo Viktor Troicki, o meglio quel che oggi c’è dell’ex numero 12 del mondo. 6-1 6-4 il punteggio finale a favore del siciliano, che al secondo turno darà vita a un derby con Matteo Berrettini, nello spicchio di tabellone all’interno del quale si trova anche Stefano Travaglia. Il riassunto di una certa fetta del match è tutto nel primo set, letteralmente dominato da Cecchinato sia sul piano del punteggio che su quello del gioco, con il rovescio che si rivela un problema irrisolto per Troicki, il quale certo non lesina errori. Il siciliano, peraltro, più di un punto al servizio non lo concede mai, ed è così che si invola senza problemi verso ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021)si qualifica per il secondo turno del torneo ATP 250 dibattendo il serbo Viktor, o meglio quel che oggi c’è dell’ex numero 12 del mondo. 6-1 6-4 il punteggio finale a favore del siciliano, che al secondo turno darà vita a uncon, nello spicchio di tabellone all’interno del quale si trova anche Stefano Travaglia. Il riassunto di una certa fetta del match è tutto nel primo set, letteralmente dominato dasia sul piano del punteggio che su quello del gioco, con il rovescio che si rivela un problema irrisolto per, il quale certo non lesina errori. Il siciliano, peraltro, più di un punto al servizio non lo concede mai, ed è così che si invola senza problemi verso ...

