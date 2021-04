ATP Barcellona, nuovo esame per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Avversari e prospettive (Di lunedì 19 aprile 2021) Una nuova settimana e nuove prove da superare per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. I due azzurrini saranno impegnati sulla terra battuta di Barcellona (Spagna), sede dell’ATP 500. Sul rosso andaluso le motivazioni non mancano per continuare la propria ascesa in classifica e nello stesso tempo proseguire nel percorso di crescita. Jannik inizia questa settimana da n.19 del mondo, un riscontro decisamente lusinghiero per lui, che però ha voglia di competere ai massimi livelli. La sua avventura nel torneo inizierà nel secondo turno dal momento che l’altoatesino, testa di serie n.11, ha goduto di un bye e quindi affronterà il vincente della sfida tra l’ex top-10 Jo-Wilfried Tsonga e il bielorusso Egor Gerasimov. Chiunque sarà l’Avversario, Sinner dovrà fare ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Una nuova settimana e nuove prove da superare per. I due azzurrini saranno impegnati sulla terra battuta di(Spagna), sede dell’ATP 500. Sul rosso andaluso le motivazioni non mancano per continuare la propria ascesa in classifica e nello stesso tempo proseguire nel percorso di crescita.inizia questa settimana da n.19 del mondo, un riscontro decisamente lusinghiero per lui, che però ha voglia di competere ai massimi livelli. La sua avventura nel torneo inizierà nel secondo turno dal momento che l’altoatesino, testa di serie n.11, ha goduto di un bye e quindi affronterà il vincente della sfida tra l’ex top-10 Jo-Wilfried Tsonga e il bielorusso Egor Gerasimov. Chiunque sarà l’o,dovrà fare ...

