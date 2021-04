ATP Barcellona 2021, Federico Gaio si sbarazza in due set di Benoit Paire e passa al secondo turno (Di lunedì 19 aprile 2021) Federico Gaio si impone nel match d’esordio dell’ATP 500 di Barcellona superando in due set (7-5 6-3) Benoit Paire. Il transalpino continua a collezionare sconfitte e a scendere in classifica. Un risultato prezioso per l’azzurro entrato nel tabellone principale come lucky loser per via della rinuncia di Casper Ruud. Avvio di partita in discesa per il 29enne nativo di Faenza che strappa immediatamente il servizio all’avversario e sale 3-0. Quando il copione sembra ripetersi con Paire pronto a regalare un altro match all’avversario, arriva la reazione del transalpino che nel quinto game trova il controbreak ai vantaggi (3-2). La partita scivola via senza troppi sussulti fino al decimo gioco quando il francese annulla un set point a Gaio riportandosi in parità (5-5). Nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021)si impone nel match d’esordio dell’ATP 500 disuperando in due set (7-5 6-3). Il transalpino continua a collezionare sconfitte e a scendere in classifica. Un risultato prezioso per l’azzurro entrato nel tabellone principale come lucky loser per via della rinuncia di Casper Ruud. Avvio di partita in discesa per il 29enne nativo di Faenza che strappa immediatamente il servizio all’avversario e sale 3-0. Quando il copione sembra ripetersi conpronto a regalare un altro match all’avversario, arriva la reazione del transalpino che nel quinto game trova il controbreak ai vantaggi (3-2). La partita scivola via senza troppi sussulti fino al decimo gioco quando il francese annulla un set point ariportandosi in parità (5-5). Nel ...

