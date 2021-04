Annalisa Minetti potrà riconoscere persone e oggetti, sarà quasi come vedere (Di lunedì 19 aprile 2021) Annalisa Minetti non potrà mai più tornare a vedere ma la sua vita sta per cambiare davvero. E’ entusiasta e racconta tutto al settimanale Grand Hotel. C’è una novità importante nella sua vita, presto potrà riconoscere persone e oggetti e lo farà grazie a una speciale tecnologia, ovvero delle telecamerine speciali. Uno strumento che permetterà Annalisa Minetti di percepire volti e oggetti che la circondano. Una tecnologia straordinaria per la cantante e per chi come lei ha perso la vista. La Minetti non è nata non vedente ma non ha potuto più vedere a causa della retinite pigmentosa, malattia che le fu diagnosticata a 18 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 aprile 2021)nonmai più tornare ama la sua vita sta per cambiare davvero. E’ entusiasta e racconta tutto al settimanale Grand Hotel. C’è una novità importante nella sua vita, prestoe lo farà grazie a una speciale tecnologia, ovvero delle telecamerine speciali. Uno strumento che permetteràdi percepire volti eche la circondano. Una tecnologia straordinaria per la cantante e per chilei ha perso la vista. Lanon è nata non vedente ma non ha potuto piùa causa della retinite pigmentosa, malattia che le fu diagnosticata a 18 ...

