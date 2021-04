Amici: Arisa rivela un gossip imbarazzante su Rosa e Daddy “non lo faceva uscire” (Di lunedì 19 aprile 2021) Arisa ha rivelato un curioso retroscena su una coppia della scuola di Amici. Stiamo parlando di Daddy e Rosa, i due sarebbero segretamente fidanzati. Arisa ha detto “lei è gelosissima” vediamo cosa ha confessato Amici, Arisa rivela un dettaglio imbarazzante su Rosa e DaddySabato 17 aprile è andata in onda un’altra puntata del serale di Amici. Gli allievi della scuola di Maria De Filippi stanno cercando di dare il loro meglio per arrivare al giorno della finale. Come ben sappiamo anche tra i coach delle tre squadre c’è molto competitività, soprattutto tra Rudi Zerbi e Arisa. Tanto che ad ogni puntata del serale si scontrano più i ... Leggi su formatonews (Di lunedì 19 aprile 2021)hato un curioso retroscena su una coppia della scuola di. Stiamo parlando di, i due sarebbero segretamente fidanzati.ha detto “lei è gelosissima” vediamo cosa ha confessatoun dettagliosuSabato 17 aprile è andata in onda un’altra puntata del serale di. Gli allievi della scuola di Maria De Filippi stanno cercando di dare il loro meglio per arrivare al giorno della finale. Come ben sappiamo anche tra i coach delle tre squadre c’è molto competitività, soprattutto tra Rudi Zerbi e. Tanto che ad ogni puntata del serale si scontrano più i ...

