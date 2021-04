Amici 20, Fabrizio Prolli ex marito di Veronica Peparini commenta l’esibizione della figlia Olivia: “Amore mio” (Di lunedì 19 aprile 2021) La figlia di Veronica Peparini ha fatto emozionare gli spettatori di Amici 20, prendendo parte a una coreografia nel corso del serale di sabato sera. Olivia ha fatto commuovere la mamma e coach della trasmissione e ora anche il papà Fabrizio Prolli ha condiviso con i fan le sensazioni provate vedendo la piccola ballare. L’uomo lavora a sua volta come coreografo e ha postato con orgoglio le immagini della figlia avuta con l’ex moglie. La piccola Olivia sul palco di Amici Sabato 17 aprile è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Come sempre i concorrenti si sono esibiti, mostrando al pubblico, giudici e coach le performance ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Ladiha fatto emozionare gli spettatori di20, prendendo parte a una coreografia nel corso del serale di sabato sera.ha fatto commuovere la mamma e coachtrasmissione e ora anche il papàha condiviso con i fan le sensazioni provate vedendo la piccola ballare. L’uomo lavora a sua volta come coreografo e ha postato con orgoglio le immaginiavuta con l’ex moglie. La piccolasul palco diSabato 17 aprile è andata in onda la quinta puntata del serale didi Maria De Filippi. Come sempre i concorrenti si sono esibiti, mostrando al pubblico, giudici e coach le performance ...

Advertising

_luisella : @marperlo1 Ha fatto lo stesso commento su Serena anche Fabrizio Prolli, ex marito della Pepa e ex coreografo di Amici - infoitcultura : Fabrizio Prolli dà qualche (inatteso) giudizio sugli allievi di Amici 20 - ElisaDiGiacomo : Amici, Fabrizio Prolli sull'eliminazione di Martina Miliddi: 'Mi ha fatto tenerezza' - PCappelloso : RT @Dama46265112: Ciao ho scommesso con Fabrizio, lui dice che non arrivo a 600 retwitt io invece dico che li supero di parecchio mi aiutat… - CarlaLagorio : @Minutza2 @Filomen30847137 @Marghe51333632 @TWDDarylRick @GiorgiaMeloni Bene, chissà cosa ne pensano del suo (dis)u… -