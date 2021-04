Almanacco del 19-04-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 aprile 2021)del giorno io lo so che vorresti iniziare questo lunedì ma non siete tanto per la quale neanche noi è qui Comunque dai facciamo un sicura Buongiorno lunedì 19 aprile Oggi la chiesa ricorda San Leone IX Papà buongiorno da parte di Francesco Vitale Buongiorno Al Leone il nome Leone che continua il tardo latino Leo con significato letteralmente di Leone simbolo di virtù e qualità positive con forza Firenza nobiltà e coraggio senso mantenuto anche nella forma italiana dice il proverbio per tutto Aprile non ti alleggerire In effetti ieri avete visto In alcune zone d’Italia che temporali non che è venuto giù eh vabbè sono nati oggi Claudio Cecchetto Lilli Gruber Nicoletta Braschi Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati dimomento Gioia Tantissimi auguri a Gioia i più veloci le più veloci hanno scritto Flavia Alessandra Rita e Tania Rita in particolare è un ...