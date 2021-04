Addestratrice morta per salvare i cani | ha battuto la testa dopo essere caduta nel canale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Addestratrice morta

Valeggio (Pavia) " Sarà l'autopsia, disposta dall'autorità giudiziaria, a stabilire l'esatta causa del decesso di Polina Kochelenko , la trentacinquenne educatrice cinofila di origini russe, ritrovata ...Letizia Moratti: "Ora Centro unico lombardo per malattie infettive"/ "Vaccinazioni.."ANNEGATA PER SALVARE I SUOI CANI: LE INDAGINI E LA SCOPERTA Appena si sono messi in moto, i ...Valeggio (Pavia) – Sarà l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, a stabilire l’esatta causa del decesso di Polina Kochelenko, la trentacinquenne educatrice cinofila di origini russe, ritrovata ...Il corpo senza vita di Polina Kochelenko, l’istruttrice di cani 35enne di nazionalità russa scomparsa venerdì scorso a Valeggio in provincia di Pavia, è stata ritrovata nella roggia Malaspina, poche c ...