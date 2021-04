The Invincible, il gioco degli ex-CD Projekt e Techland riceve nuovi finanziamenti ma salta al 2022 (Di domenica 18 aprile 2021) Lo studio polacco Starward Industries, composto da ex-sviluppatori CD Projekt Red e Techland, ha annunciato che il loro titolo di debutto, The Invincible, si è appena assicurato dei fondi extra. Tuttavia, il gioco non uscirà più nel 2021 come originalmente previsto. The Invincible, annunciato a settembre 2020, prende ispirazione dall'omonima storia di Stanislaw Lem: la sua trasposizione videoludica dovrebbe essere un thriller sci-fi in prima persona. Per chi non lo sapesse, la storia di The Invincible parla di una spedizione spaziale sul pianeta Regis 3, dove il protagonista deve sopravvivere in un ambiente ostile e cercare risposte sul destino dei propri predecessori. Il gioco prenderà ispirazione dal romanzo originale, scritto da Lem nel 1964, ma sarà principalmente ... Leggi su eurogamer (Di domenica 18 aprile 2021) Lo studio polacco Starward Industries, composto da ex-sviluppatori CDRed e, ha annunciato che il loro titolo di debutto, The, si è appena assicurato dei fondi extra. Tuttavia, ilnon uscirà più nel 2021 come originalmente previsto. The, annunciato a settembre 2020, prende ispirazione dall'omonima storia di Stanislaw Lem: la sua trasposizione videoludica dovrebbe essere un thriller sci-fi in prima persona. Per chi non lo sapesse, la storia di Theparla di una spedizione spaziale sul pianeta Regis 3, dove il protagonista deve sopravvivere in un ambiente ostile e cercare risposte sul destino dei propri predecessori. Ilprenderà ispirazione dal romanzo originale, scritto da Lem nel 1964, ma sarà principalmente ...

