Sparatoria in Texas, tre morti. Killer in fuga (Di domenica 18 aprile 2021) Sparatoria in Texas. Una persona ha aperto il fuoco in un complesso residenziale. Il bilancio è di almeno tre morti. AUSTIN (Texas) – Ennesima Sparatoria in Texas. Come riportato da Rai News che cita le autorità locali, un uomo ha aperto il fuoco in un complesso residenziale nella serata italiana di domenica 18 aprile 2021. Secondo le prime informazioni, le vittime sono almeno tre. La polizia ha consigliato alle persone di non avvicinarsi alla zona visto che non è chiaro il movente che ha portato a questo gesto. Il Killer, infatti, ha fatto perdere le sue tracce e sono iniziate subito le ricerche per risalire all’identità dell’autore di questa Sparatoria. Allarme sparatorie negli Stati Uniti E’ allarme sparatorie negli Stati Uniti. ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 aprile 2021)in. Una persona ha aperto il fuoco in un complesso residenziale. Il bilancio è di almeno tre. AUSTIN () – Ennesimain. Come riportato da Rai News che cita le autorità locali, un uomo ha aperto il fuoco in un complesso residenziale nella serata italiana di domenica 18 aprile 2021. Secondo le prime informazioni, le vittime sono almeno tre. La polizia ha consigliato alle persone di non avvicinarsi alla zona visto che non è chiaro il movente che ha portato a questo gesto. Il, infatti, ha fatto perdere le sue tracce e sono iniziate subito le ricerche per risalire all’identità dell’autore di questa. Allarme sparatorie negli Stati Uniti E’ allarme sparatorie negli Stati Uniti. ...

Advertising

news_mondo_h24 : Sparatoria in Texas, tre morti. Killer in fuga - occhio_notizie : Ancora una sparatoria negli Usa. Questa volta è successo in un complesso residenziale ad Austin, nello Stato del Te… - JSpn81 : RT @SkyTG24: Usa, sparatoria ad Austin, in Texas: tre morti, killer in fuga - Raindog2704 : RT @SkyTG24: Usa, sparatoria ad Austin, in Texas: tre morti, killer in fuga - SkyTG24 : Usa, sparatoria ad Austin, in Texas: tre morti, killer in fuga -