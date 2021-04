Riapertura palestre dall'1 giugno: tutte le nuove regole (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 aprile 2021 - Lo sport , piano piano, riparte. E così anche le palestre, rimaste chiuse per almeno 7 mesi, riaprono. Tra le misure e le nuove regole annunciate venerdì in conferenza stampa ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 aprile 2021 - Lo sport , piano piano, riparte. E così anche le, rimaste chiuse per almeno 7 mesi, riaprono. Tra le misure e leannunciate venerdì in conferenza stampa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ristoranti, cinema e palestre. Varate le linee guida delle Regioni. Dalla Conferenza delle Regioni riapertura di al… - salutiawilli : RT @icebergfinanza: Quello che vi vendono come riapertura è in realtà una presa per il culo a rate! Spostamenti tra regioni con il pass, ri… - mambo_red : @Antonio_Tajani @ilmessaggeroit Zoma gialla peggiorata Ristoranti all'aperto ad aprile con 10° in media se ti dice… - SandraM_Tcon0 : RT @icebergfinanza: Quello che vi vendono come riapertura è in realtà una presa per il culo a rate! Spostamenti tra regioni con il pass, ri… - news_bologna : Palestre verso la riapertura tra nuove regole e lamentele -