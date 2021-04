Raffaele Vitale | “Siamo prosciugati | non riusciamo a ripartire”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 18 aprile 2021) di Monica De Santis Oltre 1000 bauli, provenienti da tutt’Italia,?Salerno compresa, sono stati posizionati ieri nella piazza ai piedi del Pincio, a Roma. L’oggetto-simbolo dei lavoratori del “dietro le quinte” del mondo dello spettacolo ieri si è preso la scena. Davanti ad ogni baule una persona con indosso una maglietta nera, il tutto per rivendicare il diritto al lavoro. In piazza con gli imprenditori ed i lavoratori dello spettacolo anche tanti artisti, da Renato Zero a Fiorella Mannoia, da Max Gazzè a Daniele Silvestri, da Manuel Agnelli ad Emma, e poi ancora Diodato e Alessandra Amoroso e molti altri. 1000 persone e forse molte di più, si sono ritrovare alle 17 in piazza del popolo, unite da un unico e solo messaggio “Governo adesso ci vedi?”. Un Governo che da 14 mesi ha impedito a tutti loro di lavorare, ricompensandoli con miseri ristori che non sono serviti neanche a pagare le ...