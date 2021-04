PS5 | l’imballaggio è completamente riciclabile

Leggi su tuttotek

(Di domenica 18 aprile 2021) In un comunicato stampa, Sony ha fatto presente chedi tutte le PS5 è totalmentee con pochissima plastica: vediamo insieme la “Road to Zero” di Sony Negli ultimi 50 anni l’uso della plastica in tutto il mondo è aumentato di circa venti volte, ma i tassi di riciclaggio rimangono purtroppo piuttosto bassi, intorno al 9%. Ciò ha contribuito ad aumentare l’inquinamento degli oceani del mondo, una questione di crescente e urgente preoccupazione. Con queste due frasi inizia il comunicato di Sony Interactive Entertainment, in cui afferma che negli ultimi anni sono stati compiuti numerosi progressi con l’obbiettivo di eliminare l’uso della plastica per gli imballaggi piccoli entro il 2025. A questo pro, è stato fatto presente chedi tutte le PS5 è stato creato per essere ...