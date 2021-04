Progetti di sviluppo in Angola: arriva la maxi linea di trasmissione elettrica (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr – Come in tante altre nazioni dell’Africa, anche in Angola sono in molti a non avere un accesso diretto e stabile all’energia elettrica. Questo rappresenta un importante freno allo sviluppo locale: senza elettricità è difficile parlare di investimenti, quindi di creazione di occupazione e ricchezza. Il governo di Luanda ha compreso che la situazione non è sostenibile sul lungo termine e così, grazie anche a importanti prestiti internazionali, ha iniziato a costruire nuove centrali di generazione. Per quanto essenziali, però, queste rischiano di servire a poco in assenza di un’adeguata rete di trasmissione che permetta di trasportare l’elettricità prodotta in ogni casa e villaggio. Lo stato attuale della rete dell’Angola ci parla di una situazione per cui al nord troviamo un surplus di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr – Come in tante altre nazioni dell’Africa, anche insono in molti a non avere un accesso diretto e stabile all’energia. Questo rappresenta un importante freno allolocale: senza elettricità è difficile parlare di investimenti, quindi di creazione di occupazione e ricchezza. Il governo di Luanda ha compreso che la situazione non è sostenibile sul lungo termine e così, grazie anche a importanti prestiti internazionali, ha iniziato a costruire nuove centrali di generazione. Per quanto essenziali, però, queste rischiano di servire a poco in assenza di un’adeguata rete diche permetta di trasportare l’elettricità prodotta in ogni casa e villaggio. Lo stato attuale della rete dell’ci parla di una situazione per cui al nord troviamo un surplus di ...

