Papa Francesco torna ad affacciarsi su Piazza San Pietro. Appello per l'Ucraina (Di domenica 18 aprile 2021) La finestra del suo studio è stata chiusa a lungo per i lockdown e per evitare assembramenti in Piazza Leggi su rainews (Di domenica 18 aprile 2021) La finestra del suo studio è stata chiusa a lungo per i lockdown e per evitare assembramenti in

Advertising

reportrai3 : Replica #Report alle 17.20 su @RaiTre ?? Le chat di Ranieri Guerra, numero 2 dell'Oms, in cui si vanta di aver bloc… - UNHCRItalia : L’Alto Commissario @FilippoGrandi è stato ricevuto in udienza privata da Papa Francesco @Pontifex_it durante la sua… - ilriformista : Papa Francesco quando insiste su questi temi non è ‘comunista’ e neppure ‘populista’. È semplicemente evangelico, s… - zazoomblog : Papa Francesco torna ad affacciarsi su Piazza San Pietro. Appello per lUcraina - #Francesco #torna #affacciarsi… - amastelli : RT @SMaurizi: hanno COMPLETAMENTE fatto sparire il caso Julian #Assange. L'unico leader mondiale, Papa Francesco, che gli ha mandato un mes… -