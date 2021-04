Papa Francesco: i tre verbi del Vangelo di oggi che fanno la differenza (Di domenica 18 aprile 2021) Il Santo Padre, per il Regina Coeli, da oggi, torna ad affacciarsi su Piazza San Pietro per pregare insieme ai fedeli. Nella sua preghiera domenicale, il Santo Padre si è soffermato su tre parole, che sono alla base del Vangelo che abbiamo ascoltato oggi. Un Pontefice felice di esser ritornato a guardare i suoi fedeli L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 18 aprile 2021) Il Santo Padre, per il Regina Coeli, da, torna ad affacciarsi su Piazza San Pietro per pregare insieme ai fedeli. Nella sua preghiera domenicale, il Santo Padre si è soffermato su tre parole, che sono alla base delche abbiamo ascoltato. Un Pontefice felice di esser ritornato a guardare i suoi fedeli L'articolo proviene da La Luce di Maria.

