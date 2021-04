NFL – I prospetti del draft 2021 | Joshua Kaindoh

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 18 aprile 2021) Sembrava poter aspirare a diventare uno dei defensive end più promettenti del college football, ma infortuni e scarsa costanza nel rendimento hanno fatto decrescere la sua valutazione in vista del, durante gli anni trascorsi ai Seminoles, non è riuscito a confermare le alte aspettative avute su di lui. La sua occasione, per dimostrare di poter ancora essere uno dei migliori, potrebbe presentarsi direttamente in NFL. Chi ènasce e cresce a Baltimora, dove inizia a crearsi una solida reputazione nel football, per poi trasferirsi alla IMG Acedemy in Florida. Anche lì, ottiene grandi risultati e attenzioni da college prestigiosi. Durante il suo anno da senior, totalizza 41 tackles e 7,5 sacks, dando prova di poter ...