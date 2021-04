Navalny in carcere rischia vita. Mosca: non lo permetteremo. Usa: ripercussioni. Ue: liberatelo (Di domenica 18 aprile 2021) A lanciare l'allarme per la salute di Navalny, la figlia del dissidente in carcere dal suo rientro in patria. Per Mosca il caso è 'un affare interno, non rischia vita, sta solo facendo il furbo' Leggi su tg.la7 (Di domenica 18 aprile 2021) A lanciare l'allarme per la salute di, la figlia del dissidente indal suo rientro in patria. Peril caso è 'un affare interno, non, sta solo facendo il furbo'

