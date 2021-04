Napoli-Inter 1-1: voti, highlights e tabellino (Di domenica 18 aprile 2021) Pari allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter: voti ed highlights del big match della domenica sera Un match concitato quello della domenica sera di Serie A tra Napoli ed Inter che portano a casa un punto ciascuno. Partenopei non approfittano della sconfitta della Juventus per poter recuperare punti e riuscire a sperare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Pari allo Stadio Diego Armando Maradona traeddel big match della domenica sera Un match concitato quello della domenica sera di Serie A traedche portano a casa un punto ciascuno. Partenopei non approfittano della sconfitta della Juventus per poter recuperare punti e riuscire a sperare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Inter : ??? | NAPOLI Eccoci allo stadio 'Diego Armando Maradona' ?? Pronti per #NapoliInter? ?????? ???? #FORZAINTER ???? - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #18 aprile ? Primo match ball per l'Inter a Napoli ? Nella Juve 'staffetta'… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Napoli-Inter 0-0 in diretta su - JrRaos : @Seifah3 Ci puó stare anche il biscotto, l'Inter a +9 deve vincere lo stesso numero di partite per lo scudetto risp… - MilanPress_it : Pari tra Inter e Napoli ?? -