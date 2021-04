Napoli-Inter 1-1: i partenopei chiudono la striscia di vittorie dei nerazzurri (Di domenica 18 aprile 2021) Napoli ed Inter si dividono la posta in gioco al Maradona. Dopo un match accesissimo gli azzurri accorciano sulla Juventus Dopo la convincente vittoria contro la Sampdoria il Napoli strappa un punto d’oro anche all’Inter. Le lunghezze dalla Juventus, che oggi ha perso contro l’Atalanta, sono soltanto due. La partita Prima frazione di gioco scoppiettante tra Napoli ed Inter. I padroni di casa attaccano con calma e costanza per tutta la frazione di gioco costringendo i nerazzurri a ripiegare nella loro metà campo e ripartire in contropiede. La partita si sblocca al minuto 36 grazie ad una bizzarra autorete di Handanovic che si fa scappare dalle mani un cross di Insigne neanche tanto pericoloso. Nonostante il risultato le occasioni più pericolose sono ... Leggi su zon (Di domenica 18 aprile 2021)edsi dividono la posta in gioco al Maradona. Dopo un match accesissimo gli azzurri accorciano sulla Juventus Dopo la convincente vittoria contro la Sampdoria ilstrappa un punto d’oro anche all’. Le lunghezze dalla Juventus, che oggi ha perso contro l’Atalanta, sono soltanto due. La partita Prima frazione di gioco scoppiettante traed. I padroni di casa attaccano con calma e costanza per tutta la frazione di gioco costringendo ia ripiegare nella loro metà campo e ripartire in contropiede. La partita si sblocca al minuto 36 grazie ad una bizzarra autorete di Handanovic che si fa scappare dalle mani un cross di Insigne neanche tanto pericoloso. Nonostante il risultato le occasioni più pericolose sono ...

Advertising

Inter : ??? | NAPOLI Eccoci allo stadio 'Diego Armando Maradona' ?? Pronti per #NapoliInter? ?????? ???? #FORZAINTER ???? - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliInter ?? - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #18 aprile ? Primo match ball per l'Inter a Napoli ? Nella Juve 'staffetta'… - tuttonapoli : Napoli-Inter 1-1, le pagelle: Manolas evita il ko, tanta battaglia ma poco gioco e attaccanti mai in partita - GenerosoAndria : #NapoliInter @cicciserra #Anagramma calcistico...lento, quando ci volevano tre punti. NAPOLI - INTER… -