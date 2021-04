Napoli a -2 dalla Juve. Inter salvata da Eriksen al Maradona (Di domenica 18 aprile 2021) Napoli – Inter — Gara molto attesa al Maradona tra un’Inter lanciata verso la conquista del titolo tricolore ed il Napoli in lotta per un posto in classifica che possa dare alla squadra azzurra la partecipazione alla Champions League della prossima stagione. Tutto resta inalterato per un pareggio conseguito dalle due squadre che hanno espresso un gioco all’insegna della prudenza. Finisce con il punteggio di 1-1 allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra nerazzurra riesce a recuperare il match, dopo lo sfortunato autogol di Handanovic nel primo tempo, con un gol di Christian Eriksen autore di un gran tiro dal limite dell’area. Interrotta la striscia di 11 vittorie consecutive, l’Inter, comunque, a +9 sul Milan secondo in ... Leggi su retecalcio (Di domenica 18 aprile 2021)— Gara molto attesa altra un’lanciata verso la conquista del titolo tricolore ed ilin lotta per un posto in classifica che possa dare alla squadra azzurra la partecipazione alla Champions League della prossima stagione. Tutto resta inalterato per un pareggio conseguito dalle due squadre che hanno espresso un gioco all’insegna della prudenza. Finisce con il punteggio di 1-1 allo stadio Diego Armando. La squadra nerazzurra riesce a recuperare il match, dopo lo sfortunato autogol di Handanovic nel primo tempo, con un gol di Christianautore di un gran tiro dal limite dell’area.rotta la striscia di 11 vittorie consecutive, l’, comunque, a +9 sul Milan secondo in ...

RaiTre : A Napoli la morte non è mai del tutto separata dalla vita #CimiteroDelleFontanelle #CittàSegrete #Napoli… - pisto_gol : Nap-Int 1:1 Dopo 11 vittorie consecutive, l’Inter frena: un autogol di De Vrij, su cross di Insigne, porta avanti… - capuanogio : Il #Napoli ferma a 11 la striscia di vittorie dell'#Inter (che resta a +9 sul #Milan). Partita equilibrata. L'… - Salvato95551627 : RT @pisto_gol: Nap-Int 1:1 Dopo 11 vittorie consecutive, l’Inter frena: un autogol di De Vrij, su cross di Insigne, porta avanti il Napoli… - ilcontemax7 : RT @MatthijsPog: Nei prossimi anni la Juventus under 23, dalla Lega Pro arriverà in Serie A è vincere lo scudetto prima del Napoli. -