Moto3 | risultati Warm-up GP Portogallo 2021 | Jaume Masià comanda un festival spagnolo | Migno 6° | Fenati 8° | Foggia 9°

(Di domenica 18 aprile 2021)chiude in vetta il-up del Gran Premio del, terzo appuntamento del Mondialee si iscrive al novero di piloti pronti a vincere la tappa lusitana. Sul meraviglioso tracciato di Portimao, ancora dominato dalle temperature fresche del mattino (16.6° per quanto riguarda l’atmosfera e 19.5° sull’asfalto) i piloti hanno sfruttato al massimo questi venti minuti per definire gli ultimi dettagli sulle rispettive moto e, soprattutto, scegliere le gomme in vista della gara. Davanti a tutti, come detto,(Red Bull KTM Ajo) che torna a recitare il ruolo di protagonista dopo alcune sessioni non eccezionali. Loha chiuso con il tempo di 1.48.152 precedendo per appena 31 millesimi il suo ...