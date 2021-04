Milan - Genoa 2 - 1: tabellino, statistiche e marcatori (Di domenica 18 aprile 2021) MilanO - Il Milan batte il Genoa 2 - 1: vantaggio rossonero con Rebic , pareggio di Destro ma nella ripresa il gol decisivo porta la firma di Scamacca con una sfortunata ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 aprile 2021)O - Ilbatte il2 - 1: vantaggio rossonero con Rebic , pareggio di Destro ma nella ripresa il gol decisivo porta la firma di Scamacca con una sfortunata ...

Advertising

acmilan : Dalla punizione di Beckham all'acrobazia di Borriello, quanta qualità nella Top 5 di #MilanGenoa! ? Vota il tuo g… - AntoVitiello : Il #Milan con il successo contro il #Genoa è salito a 66 punti, gli stessi dell'intera stagione passata, ma con 7 g… - CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - pasqualinipatri : SERIE A | Il Milan supera il Genoa e vede la Champions League - chluigi64 : @Pinettagobba83 È solo pompato dalla stampa filomilanesi. Anche oggi una papera che solo per il gran culo del Milan… -