Milan-Genoa 2-1: fischio finale, si torna a vincere a San Siro | LIVE NEWS (Di domenica 18 aprile 2021) Alle ore 12:30 c'è Milan-Genoa: segui con noi il LIVE testuale della partita dei rossoneri di Stefano Pioli. È il 'lunch match' di Serie A! Leggi su pianetamilan (Di domenica 18 aprile 2021) Alle ore 12:30 c'è: segui con noi iltestuale della partita dei rossoneri di Stefano Pioli. È il 'lunch match' di Serie A!

Advertising

acmilan : Dalla punizione di Beckham all'acrobazia di Borriello, quanta qualità nella Top 5 di #MilanGenoa! ? Vota il tuo g… - AntoVitiello : Il #Milan con il successo contro il #Genoa è salito a 66 punti, gli stessi dell'intera stagione passata, ma con 7 g… - CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - milano_today : Video gol sintesi partita e highlights Milan-Genoa 2-1 - albrightonne : RT @Info_SerieA: FT: Milan 2-1 Genoa ? Rebic 13' ? Destro 37' ? Scamacca 68'(og) -