Logan – The Wolverine, Allied o La vendetta di un uomo tranquillo? La tv del 18 aprile (Di domenica 18 aprile 2021) Per la prima serata in tv, domenica 18 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La compagnia del cigno 2”, con Alessio Boni e Anna Valle. Verranno proposti due episodi dal titolo “Diventare grandi” e “Saper tornare indietro”. Nel primo, Teoman ha deciso di diventare uno degli insegnanti del Conservatorio Verdi. La cosa sembra far felici tutti, eccetto Marioni che, sebbene dissimuli tranquillità, non riesce completamente a fidarsi dell’ex amico. Intanto per la Compagnia ci sono importanti novità, ma quella che dovrebbe essere una bella notizia per Matteo e Sofia, sconvolge le rispettive famiglie… Nel secondo, Sofia ha perso la fiducia nel suo rapporto speciale con Matteo. Grazie al sostegno dei due Danieli, della Compagnia e del Maestro Marioni, il ragazzo capisce il valore di ciò che potrebbe perdere. Robbo intanto non riesce ad ignorare l’attrazione che ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 aprile 2021) Per la prima serata in tv, domenica 18su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La compagnia del cigno 2”, con Alessio Boni e Anna Valle. Verranno proposti due episodi dal titolo “Diventare grandi” e “Saper tornare indietro”. Nel primo, Teoman ha deciso di diventare uno degli insegnanti del Conservatorio Verdi. La cosa sembra far felici tutti, eccetto Marioni che, sebbene dissimuli tranquillità, non riesce completamente a fidarsi dell’ex amico. Intanto per la Compagnia ci sono importanti novità, ma quella che dovrebbe essere una bella notizia per Matteo e Sofia, sconvolge le rispettive famiglie… Nel secondo, Sofia ha perso la fiducia nel suo rapporto speciale con Matteo. Grazie al sostegno dei due Danieli, della Compagnia e del Maestro Marioni, il ragazzo capisce il valore di ciò che potrebbe perdere. Robbo intanto non riesce ad ignorare l’attrazione che ...

Ultime Notizie dalla rete : Logan The Stasera in TV: i film da non perdere di domenica 18 aprile 2021 Stasera in TV: i film da non perdere di domenica 18 aprile 2021. Logan - The Wolverine, La vendetta di un uomo tranquillo o Vento di passioni? Ecco i migliori film in programma questa sera in ...

5 curiosità sul film Logan - The Wolverine Logan " The Wolverine è il film di genere azione, fantascienza, avventura dedicato all'omonimo supereroe e diretto da James Mangold . Se ti sei appassionato a questo film del 2017, oppure ti ...

Logan - The Wolverine: 5 curiosità sul film con Hugh Jackman Team World Impostazioni dei sottotitoli Logan - The Wolverine, La vendetta di un uomo tranquillo o Vento di passioni? Ecco i migliori film in programma questa sera in Tv.

