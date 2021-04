LIVE – Teramo-Bisceglie 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di domenica 18 aprile 2021) Ladi, match valevole per la trentaseiesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, hanno un disperato bisogno di vittoria per restare in zona playoff; i pugliesi, dal canto loro, arrivano dal successo contro la Virtus Francavilla e sperano di concedere i bis per la salvezza. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 18 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAOre 17:30 17.20 – Buon pomeriggio ...

Advertising

Calciodiretta24 : Teramo – Bisceglie: dove vedere la diretta live e risultato - ferruccioriva : RT @anasfCF: 'Quest'anno avremo i primi laureati al corso di laurea per consulenti finanziari all'Università di Teramo. #Anasf si impegna q… - anasfCF : 'Quest'anno avremo i primi laureati al corso di laurea per consulenti finanziari all'Università di Teramo. #Anasf s… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Teramo

Sportface.it

Giuseppe Di Giacinto di. Ammoniti : 58 Armini (L), 61 Marginean (S), 72 Bertini (L) Espulsi : Recupero I Tempo: Nessuno. Note :RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Colpi Catanzaro e Juve Stabia! Diretta golscore DIRETTABISCEGLIE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv diBisceglie non è una ...Diretta Teramo Bisceglie streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca per la 36^ giornata di Serie C.Risultati Serie C: la diretta gol live score delle sfide, in programma oggi 18 aprile 2021. Le classifiche dei gironi A, B e C, alla 36^ giornata.