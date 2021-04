LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: provano a partire in sei! C’è anche Colbrelli (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 Adesso a fare l’andatura nel gruppo c’è Sam Oomen che lavora per Van Aert. Il sestetto all’inseguimento dei fuggitivi ha già preso un discreto vantaggio. 16.22 Insieme a Van Baarle c’è il nostro Sonny Colbrelli, Florian Sénéchal, Rui Costa. 16.20 Ci prova Van Baarle! Altri cinque corridori con lui. 16.18 Che numero di Vansevenant! Prima ha problemi meccanici, poi cade, poi ancora problemi e nonostante tutto il giovane belga si è riportato sul plotone. Eccezionale. 16.17 Sta dando spettacolo Mauri Vansevenant che sul Geulhemmerberg con un passo incredibile si sta riportando sul gruppo. Ha grandi qualità questo ragazzo. 16.16 Prova a partire un corridore della Cofidis. 16.15 Il gruppo continua a ridurre il distacco dai fuggitivi: meno di un minuto. 16.13 Siamo entrati negli ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Adesso a fare l’andatura nel gruppo c’è Sam Oomen che lavora per Van Aert. Il sestetto all’inseguimento dei fuggitivi ha già preso un discreto vantaggio. 16.22 Insieme a Van Baarle c’è il nostro Sonny, Florian Sénéchal, Rui Costa. 16.20 Ci prova Van Baarle! Altri cinque corridori con lui. 16.18 Che numero di Vansevenant! Prima ha problemi meccanici, poi cade, poi ancora problemi e nonostante tutto il giovane belga si è riportato sul plotone. Eccezionale. 16.17 Sta dando spettacolo Mauri Vansevenant che sul Geulhemmerberg con un passo incredibile si sta riportando sul gruppo. Ha grandi qualità questo ragazzo. 16.16 Prova aun corridore della Cofidis. 16.15 Il gruppo continua a ridurre il distacco dai fuggitivi: meno di un minuto. 16.13 Siamo entrati negli ...

