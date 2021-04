L'Inter a Napoli: via al "Conte alla rovescia" per lo scudetto da record (Di domenica 18 aprile 2021) Antonio Conte ha cambiato l'Inter tanto quanto l'Inter ha cambiato Conte. È sparita la considerazione di sé e della vittoria sopra ogni cosa, ora c'è anche il resto. Addirittura, questo resto viene prima: la società, la squadra, il piacere di allenarla anche in assenza di risultati. Conte lo aveva ammesso alla fine della prima stagione in nerazzurro, in un attimo di intima e inattesa sincerità, che «doveva imparare a godersi il viaggio». Non aveva ancora conosciuto un passaggio a vuoto, una stagione di costruzione senza estasi finale. L'ha vissuta all'Inter in concomitanza con una pandemia che ha spinto ogni essere umano a riconsiderare le priorità della vita. In quel periodo è cambiato dentro, Conte, e cambiando ha costruito lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Antonioha cambiato l'tanto quanto l'ha cambiato. È sparita la considerazione di sé e della vittoria sopra ogni cosa, ora c'è anche il resto. Addirittura, questo resto viene prima: la società, la squadra, il piacere di allenarla anche in assenza di risultati.lo aveva ammessofine della prima stagione in nerazzurro, in un attimo di intima e inattesa sincerità, che «doveva imparare a godersi il viaggio». Non aveva ancora conosciuto un passaggio a vuoto, una stagione di costruzione senza estasi finale. L'ha vissuta all'in concomitanza con una pandemia che ha spinto ogni essere umano a riconsiderare le priorità della vita. In quel periodo è cambiato dentro,, e cambiando ha costruito lo ...

