Justin Bieber e lo scivolone in concerto | lascia il palco e si scorda che lo show non era finito

Leggi su biccy

(Di domenica 18 aprile 2021) Ieri sera al Triller Fight Club si sono esibiti Doja Cat, Diplo, The Black Keys, Snoop Dogg e. Il cantante di What Do You Mean si è esibito con alcune delle sue hit e nuove canzoni, fino a quando ha salutato il pubblico con un: “Ciao a tutti, grazie per avermi invitato ragazzi“. La popstar canadese (che ha duettato con Shawn Mendes) hato la scena per dirigersi verso il backstage quando è partita la musica di un’ultimo pezzo: “Oddio aspettate, oh mer**“.non vedeva l’ora di svignarsela, ma si erato di dover cantare un’ultimo brano. L’organizzatore delloquando ha vistoscappare via… INSTANT REGRET:forgets he has to perform another song at the Jake ...