Judo, Europei 2021: Nicholas Mungai e Giorgia Stangherlin si fermano agli ottavi di finale (Di domenica 18 aprile 2021) Finisce agli ottavi di finale il cammino odierno di Nicholas Mungai e Giorgia Stangherlin, unici italiani impegnati sui tatami dell’Altice Arena di Lisbona in occasione della terza e ultima giornata dei Campionati Europei Senior 2021 di Judo, evento valevole per la qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo. Entrambi i nostri portacolori non sono riusciti a battere la testa di serie della rispettiva Pool, perdendo di fatto la possibilità di accedere perlomeno ai ripescaggi. Peccato nei 90 kg per Nicholas Mungai, autore di un ottimo combattimento d’esordio contro il serbo Bosko Borenovic (ippon a 1’12” dalla fine dei 4? regolamentari) prima di fermarsi agli ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Finiscediil cammino odierno di, unici italiani impegnati sui tatami dell’Altice Arena di Lisbona in occasione della terza e ultima giornata dei CampionatiSeniordi, evento valevole per la qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo. Entrambi i nostri portacolori non sono riusciti a battere la testa di serie della rispettiva Pool, perdendo di fatto la possibilità di accedere perlomeno ai ripescaggi. Peccato nei 90 kg per, autore di un ottimo combattimento d’esordio contro il serbo Bosko Borenovic (ippon a 1’12” dalla fine dei 4? regolamentari) prima di fermarsi...

