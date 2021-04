Highlights Cagliari-Parma | immagini dei gol e delle azioni salienti

(Di domenica 18 aprile 2021)La gara della Sardegna Arena del saturday night, rappresentava un vero crocevia, per quello che è il cammino e la lotta salvezza. I rossoblu padroni di casa, in particolar modo, si giocavano le residue speranze, di rimanere attaccati al treno-salvezza. Un pareggio era senza dubbio il risultato meno gradito ad entrambe. Inutile L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Napoli vuole Nandez delIl calendario della Serie B, presentata la nuova stagione Lo United batte l’Aston Villa, perde l’Everton Probabili formJuventus-Udinese, Serie A Fiorentina-, le probabili forme le parole di Di Francesco Juventus Women campione d’inverno, ...

Advertising

PicenoTime : Cagliari-Parma 4-3, highlights. Incredibile rimonta dei sardi - SmorfiaDigitale : Serie A, Cagliari-Parma 4-3: gli highlights - Sportmediaset - internewsit : VIDEO - Cagliari-Parma 4-3, Serie A: gol e highlights della partita - - SmorfiaDigitale : Serie A, Cagliari-Parma 4-3: gli highlights - Sportmediaset - infoitsport : Serie A: vincono Sampdoria, Udinese, Sassuolo e Cagliari. Video e highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Cagliari

Le pagelle edi- Parma 4 - 3, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A 2020/2021: Pereiro è il migliore del match: (3 - 5 - 2) : Vicario; Rugani (19 st. G. Pereiro), Godin, ...Ora la classifica - 30 punti, +8 sulma con una gara in più (i sardi sono in campo contro ... Squadra in ritiro vedi anche Sassuolo - Fiorentina 3 - 1: gol eNon solo il silenzio ...Partita vietata ai deboli di cuore nel sabato sera di Serie A. All’ultimo respiro, il Cagliari centra un successo fondamentale nello ...Nelle ultime 2 ore MISTER D’AVERSA AL TERMINE DI CAGLIARI-PARMA: “PAGHIAMO A CARO PREZZO ERRORI DI INESPERIENZA” Parma Calcio 1913 (Oggi) - Cagliari, 17 aprile 2021 – Al termine del match contro il Ca ...