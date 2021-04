Haaland torna al gol e si sfoga: “Il digiuno è stato una m…!” (Di domenica 18 aprile 2021) Herling Braut Haaland è tornato al gol quest’oggi dopo un digiuno di 4 gare tra Bundesliga e Champions. Il norvegese ha segnato nel poker del Borussia Dortmund al Werder Brema. Il giocatore, ai media tedeschi, ha parlato a fine gara, rispondendo con sincerità alla domanda del digiuno da gol: “Come è stato questo periodo senza segnare? Una m….! Non l’ho vissuto bene, a me piace segnare e quindi in queste settimane sentivo tante pressioni. Oggi mi sono liberato di un grosso peso”. Foto: Twitter uff. Dortmund L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) Herling Brautto al gol quest’oggi dopo undi 4 gare tra Bundesliga e Champions. Il norvegese ha segnato nel poker del Borussia Dortmund al Werder Brema. Il giocatore, ai media tedeschi, ha parlato a fine gara, rispondendo con sincerità alla domanda delda gol: “Come èquesto periodo senza segnare? Una m….! Non l’ho vissuto bene, a me piace segnare e quindi in queste settimane sentivo tante pressioni. Oggi mi sono liberato di un grosso peso”. Foto: Twitter uff. Dortmund L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DortmundItalia : Finalmente Haaland torna a segnare e anche se è necessario fargli battere un rigore, va bene così. #BVB - AngeloVarvara : @il_j4ck @Zorochan_1 Dici? Secondo me lì in mezzo non sono messi poi così male, con i soldi di Haaland potrebbero p… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Zidane e l'ennesimo 'miracolo' #Real, sognando #Haaland o #Mbappè - ETGazzetta : #Zidane e l'ennesimo 'miracolo' #Real, sognando #Haaland o #Mbappè - journ9ale : In esclusiva l'ex attaccante belga Dieter Van Tornhout: ' #Lukaku? Meglio di Haaland e Kane ma non è ancora il nr1… -