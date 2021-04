F1 su TV8, GP Imola 2021: orari, programma in chiaro, diretta gara (Di domenica 18 aprile 2021) Il Mondiale di Formula Uno torna in azione dopo due weekend buchi. Si correrà in Italia, sul tracciato di Imola, dove andrà in scena la seconda edizione del Gran Premio di Emilia Romagna. Si torna quindi a gareggiare in primavera nell’autodromo intitolato a Enzo e Dino Ferrari a poco più di cinque mesi di distanza dalla gara autunnale disputatasi nel 2020. La competizione prevista per domenica 18 aprile sarà particolarmente sentita, poiché potrebbe rappresentare la rivincita dell’intenso braccio di ferro tra Lewis Hamilton e Max Verstappen ammirato in Bahrain. La Ferrari, per la quale quello del fine settimana sarà letteralmente l’appuntamento di casa, mira quantomeno a ripetere il risultato di Sakhir, dove Charles Leclerc ha concluso 6° e Carlos Sainz 8°. In realtà, l’ambizione è quella di alzare ulteriormente l’asticella, candidandosi al ruolo di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Il Mondiale di Formula Uno torna in azione dopo due weekend buchi. Si correrà in Italia, sul tracciato di, dove andrà in scena la seconda edizione del Gran Premio di Emilia Romagna. Si torna quindi a gareggiare in primavera nell’autodromo intitolato a Enzo e Dino Ferrari a poco più di cinque mesi di distanza dallaautunnale disputatasi nel 2020. La competizione prevista per domenica 18 aprile sarà particolarmente sentita, poiché potrebbe rappresentare la rivincita dell’intenso braccio di ferro tra Lewis Hamilton e Max Verstappen ammirato in Bahrain. La Ferrari, per la quale quello del fine settimana sarà letteralmente l’appuntamento di casa, mira quantomeno a ripetere il risultato di Sakhir, dove Charles Leclerc ha concluso 6° e Carlos Sainz 8°. In realtà, l’ambizione è quella di alzare ulteriormente l’asticella, candidandosi al ruolo di ...

