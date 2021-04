F 1 | GP Emilia-Romagna - Verstappen e la Red Bull trionfano a Imola

Leggi su quattroruote

(Di domenica 18 aprile 2021) Maxha vinto il Gran Premio del Made in Italy e dell', seconda prova del Mondiale 2021 di Formula 1. L'olandese della Redè riuscito a vincere una gara caotica, durante la quale è successo davvero di tutto. Lewis Hamilton limita i danni e taglia il traguardo in seconda posizione, nonostante un errore banale che ha rischiato di farlo finire nelle retrovie. Grazie al punto aggiuntivo del giro più veloce della gara, l'inglese resta leader del campionato. Sul podio disale la McLaren di Lando Norris, che è riuscito a concretizzare il suo potenziale sul circuito del Santerno. Ai piedi del podio le due Ferrari, con Charles Leclerc quarto e Carlos Sainz quinto. In aggiornamento... I risultati completi del Gran Premio sul nostro Speciale F.1