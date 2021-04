Ecologia, accordo di collaborazione tra Stati Uniti e Cina (Di domenica 18 aprile 2021) Cina e Usa hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui si impegnano a collaborare reciprocamente per affrontare la crisi del clima. Usa e Cina coopereranno sul clima, l’esito della visita di Kerry a Shanghai su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021)e Usa hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui si impegnano a collaborare reciprocamente per affrontare la crisi del clima. Usa ecoopereranno sul clima, l’esito della visita di Kerry a Shanghai su Notizie.it.

Sabbath_fed : #Economia ed #Ecologia hanno sempre fatto a cazzotti, ma è il momento che vadano d'accordo, non c'è discussione. I… - 83Alan83 : @piodem La Cina non è che sia un gran modello di ecologia, sono d’accordo comunque, non è una soluzione intelligente anzi. -