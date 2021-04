Covid, news. Fonti inquirenti: "Speranza non agì per rimuovere report Oms". LIVE (Di domenica 18 aprile 2021) Il bollettino: 12.694 nuovi casi su 230.116 tamponi. Calano i morti: 251 Risale il tasso di positività: 5,5%. Calano di 452 i ricoveri ordinari, di 29 quelli in terapia intensiva. Breton avvisa AstraZeneca: a rischio il rinnovo del contratto Ue, che scade il 30 giugno, a causa dei ritardi di consegna accumulati Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 aprile 2021) Il bollettino: 12.694 nuovi casi su 230.116 tamponi. Calano i morti: 251 Risale il tasso di positività: 5,5%. Calano di 452 i ricoveri ordinari, di 29 quelli in terapia intensiva. Breton avvisa AstraZeneca: a rischio il rinnovo del contratto Ue, che scade il 30 giugno, a causa dei ritardi di consegna accumulati

