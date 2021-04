Conte | “Napoli ottima squadra | da scudetto Annata molto sfortunata”

(Di domenica 18 aprile 2021) Antoniotecnico dell’Inter ha parlato al termine della partita trae Inter terminato 1-1. Il tecnico dei nerazzurri ha fatto i complimenti alladi Gattuso: “Venire a giocare contro ilal completo non era affatto facile e si è visto, sonoorganizzati ed hanno un’rosa. Ad inizio campionato ho sempre detto che ilpoteva lottare per loe questa partita, così come le ultime prestazioni lo hanno confermato. Ilha avuto una stagione– aggiunge – spesso ha avuto tanti assenti tra infortuni e Covid“.si tiene stretto il pareggio contro ilche lo avvicina ulteriormente allocon ...

L'ostacoloè stato superato. Non con una vittoria, ma con un pareggio che pesa parecchio in ottica ... non sappiamo cosa accadrà dal punto di vista del programmi - spiega Antonionel post - ...L'Inter si salva con Eriksen al Maradona . Contro illa striscia disi interrompe a 11 vittorie consecutive, ma i punti di vantaggio sul Milan sono nove. Il margine scudetto è ancora ampio. " In questo momento dobbiamo concentrarci sul ...Napoli-Inter finisce 1-1, sorridono entrambe. Il Napoli fa un passo in avanti verso la Champions, l'nter verso lo scudetto.NAPOLI - La lunga serie positiva dell'Inter si ferma a undici, ma l'1-1 dello stadio Maradona contro il Napoli è un pari prezioso per gli uomini di Conte, che consevano ...