(Di domenica 18 aprile 2021) La speranza è che sia fermato in tempo. Minuto 57 di Atalanta - Juventus,su uno scatto avverte un fastidio muscolare alla gamba sinistra, resta a terra, alza la mano in segno di resa e chiede ...

Advertising

sportli26181512 : Chiesa, un allungo e quel dolore. Ma forse ha evitato il peggio: Chiesa, un allungo e quel dolore. Ma forse ha evit… - Gazzetta_it : #Chiesa, un allungo e quel dolore. Ma forse ha evitato il peggio #juve #atalantajuve -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa allungo

La Gazzetta dello Sport

La speranza è che sia fermato in tempo. Minuto 57 di Atalanta - Juventus,su uno scatto avverte un fastidio muscolare alla gamba sinistra, resta a terra, alza la mano in segno di resa e chiede il cambio. L'uomo più atteso del match - che all'andata aveva trovato la ...... un campione anche nel centellinare le energie: mai una corsa a vuoto o uninutile (K - ...6) ma supera la soglia dei 25 km/h per ben 415 metri (300); meglio di lui ha fatto solo(465). ...Atalanta-Juventus 1-0 Gollini 6,5: uscita provvidenziale al 7’ p.t. al limite dell’area su Dybala, tutto solo. Legge bene e con anticipo le mosse bianconere.Atalanta-Juventus 1-0. ATALANTA. Gollini 6,5: uscita provvidenziale al 7’ p.t. al limite dell’area su Dybala, tutto solo. Legge bene e con anticipo le mosse bianconere. Interc ...