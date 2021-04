Cashback, non c’è pace: nuova brutta sorpresa (Di domenica 18 aprile 2021) Cashback, nuova brutta sorpresa in Italia in queste ore: ecco cosa è accaduto questa volta. Utenti in ansia Per chi credeva di avere già il superCashback in tasca e si aspettava un rush finale sereno e tutto sotto controllo, si è sbagliato di grosso: la corsa per i 1.500 euro, valevoli per i primi 100.000 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 aprile 2021)in Italia in queste ore: ecco cosa è accaduto questa volta. Utenti in ansia Per chi credeva di avere già il superin tasca e si aspettava un rush finale sereno e tutto sotto controllo, si è sbagliato di grosso: la corsa per i 1.500 euro, valevoli per i primi 100.000 L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DSantanche : Abbiamo proposto di non buttare 5 mld nel #cashback e di darli alle categorie in difficoltà, ma hanno bocciato la n… - Serenel73 : RT @kiara86769608: Oggi salta fuori che il cashback voluto da Conte non solo funziona bene, ma che se continueremo ad usarlo, mandandolo a… - CerceManuel : @13_maggio @Nonha_stata Considerazioni di questo genere (pesco a caso da google) - corto_raggio : RT @kiara86769608: Oggi salta fuori che il cashback voluto da Conte non solo funziona bene, ma che se continueremo ad usarlo, mandandolo a… - mickycaruso : RT @kiara86769608: Oggi salta fuori che il cashback voluto da Conte non solo funziona bene, ma che se continueremo ad usarlo, mandandolo a… -