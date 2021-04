Calano positivi e terapie intensive nel Lazio: 1.127 casi ( - 251). D'Amato: 'Un cittadino su cinque vaccinato' (Di domenica 18 aprile 2021) Il di oggi: su oltre 12 mila tamponi nel ( - 3.201) e oltre 15 mila antigenici per un totale di oltre 27 mila test, si registrano 1.127 casi positivi ( - 251), 25 i decessi (=) e +1.140 i guariti . ... Leggi su leggo (Di domenica 18 aprile 2021) Il di oggi: su oltre 12 mila tamponi nel ( - 3.201) e oltre 15 mila antigenici per un totale di oltre 27 mila test, si registrano 1.127( - 251), 25 i decessi (=) e +1.140 i guariti . ...

borghi_claudio : @mromanelli72 Ah quindi calano dopo tre settimane dalla zona rossa, buono a sapersi. No perchè sa, i positivi in tu… - infoitinterno : Verona in controtendenza, ma i positivi al coronavirus in Veneto calano - infoitinterno : In Lombardia calano ancora i ricoveri Sono 2546 i nuovi positivi - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Covid-19, in Toscana: calano i test, nuovi positivi sotto quota mille (958). Sono 14.362 i tampon… - Ossmeteobargone : RT @GenovaQuotidian: Covid, calano i positivi, le terapie intensive (-5) e i ricoverati, ma ancora 14 morti registrati -