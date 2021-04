Barbano: se la Juve non è in grado di scegliere Dybala almeno lo lasci andar via con dignità (Di domenica 18 aprile 2021) “Dybala sposa la Juve, ma la Juve sposa Dybala?” È la domanda che pone Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. Il punto, circa il rinnovo dell’argentino con la Juventus, “non è l’ingaggio, che pure divide il procuratore e il club. Il punto è la fiducia. Dybala è o non è il top player su cui costruire il dopo Ronaldo?”. Il problema, scrive, è che il totem Ronaldo è inattaccabile. “Adesso che si tratta di scegliere, il rischio è che a scegliere sarà ancora solo il portoghese. Se Ronaldo parte, tra Agnelli e Paulo c’è uno spazio per intendersi. Ma se invece resta, lo scontro sarà inevitabile”. La Juventus deve garantire una maglia a Dybala. “Lo impone il suo talento. Lo merita la sua fedeltà. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021) “sposa la, ma lasposa?” È la domanda che pone Alessandrosul Corriere dello Sport. Il punto, circa il rinnovo dell’argentino con lantus, “non è l’ingaggio, che pure divide il procuratore e il club. Il punto è la fiducia.è o non è il top player su cui costruire il dopo Ronaldo?”. Il problema, scrive, è che il totem Ronaldo è inattaccabile. “Adesso che si tratta di, il rischio è che asarà ancora solo il portoghese. Se Ronaldo parte, tra Agnelli e Paulo c’è uno spazio per intendersi. Ma se invece resta, lo scontro sarà inevitabile”. Lantus deve garantire una maglia a. “Lo impone il suo talento. Lo merita la sua fedeltà. ...

