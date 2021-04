Baiano su Napoli-Inter: “I partenopei devono fare la partita” (Di domenica 18 aprile 2021) Intervenuto in “Arena Maradona”, Baiano ha parlato di Napoli-Inter. L’ex giocatore partenopeo ha voluto commentare il posticipo della 31a giornata del campionato di Serie A. Napoli-Inter: probabili formazioni e dove vederla Baiano: Napoli-Inter decisiva per il campionato dei partenopei? Queste le parole di Baiano in merito alla gara che attende la formazione di Gattuso: “Domani dovrà essere il Napoli a fare la partita, perché l’Inter è brava a chiudersi. La squadra di Conte sa contenere per poi ripartire con grande velocità. A volte sembra che i calciatori dell’Inter viaggino su dei motocicli. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 aprile 2021)venuto in “Arena Maradona”,ha parlato di. L’ex giocatore partenopeo ha voluto commentare il posticipo della 31a giornata del campionato di Serie A.: probabili formazioni e dove vederladecisiva per il campionato dei? Queste le parole diin merito alla gara che attende la formazione di Gattuso: “Domani dovrà essere illa, perché l’è brava a chiudersi. La squadra di Conte sa contenere per poi ripartire con grande velocità. A volte sembra che i calciatori dell’viaggino su dei motocicli. Il ...

Advertising

infoitsport : Baiano: 'Felice per la decisione del Napoli, fino al 2023 c'è una certezza in più' - infoitsport : Baiano: “Il Napoli deve fare la gara. A volte sembra che i giocatori dell’Inter….” - infoitsport : Napoli, l'ex Baiano: 'Mertens fino al 2023? Per altri 2 anni sarà ancora lui il titolare” - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Baiano: “Mertens sarà il titolare del Napoli per altri due anni”: Baian… - CCISS_Ministero : A16 Napoli-Canosa fine code per 1 km causa traffico congestionato tra Svincolo Avellino Ovest (Km 41,1) e A16 Svi… -