Ancora Quartararo | guarda gli highlights della gara di MotoGp

Advertising

LiveGPit : MotoGP | GP Portogallo 2021: Quartararo ancora al top, Zarco a terra. Marc Marquez settimo Di @TheRealDB88 Leggi… - sportface2016 : #MotoGP Le pagelle del #PortugueseGP: #Quartararo è un martello, #Bagnaia ancora al top - GianlucaZippo : #MotoGP #PortugueseGP ??????Ancora #Quartararo. Il francese vince anche a #Portimao, davanti a #Bagnaia, #Mir,… - YouHaveHippies : @ilboni78 Mir ancora deve riuscire a capire come è riuscito a diventare campione. Quartararo sembra più costante ri… - gponedotcom : Quartararo vince a Portimao e va in vetta al mondiale. Bagnaia 2°, Rossi caduto: Il francese vince ancora e diventa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora Quartararo

Terza domenica di gara per il Motomondiale: il francese della Yamaha vince un'altra gara e si mette dietro Bagnaia e Mir...Fausto Gresini 18 Aprile 2021 Fabiovince il Gp del Portogallo e centra la seconda vittoria consecutiva in MotoGp. Il francese della Monster Energy... Read More Sport Moto3:Acosta, ...Le pagelle della gara di MotoGP nel GP di Portogallo 2021. A Portimao, nel terzo appuntamento del Motomondiale, vince Quartararo, che trova la seconda vittoria consecutiva. Dietro di lui Bagnaia, che ...Quartararo, Bagnaia e Mir sono stati fautori di una battaglia agguerrita sul tracciato di Portimao. Ecco il loro commento a fine gara ...