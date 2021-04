Ai funerali di Filippo, William e Harry tornano a parlarsi (Di domenica 18 aprile 2021) La morte di Filippo sembra aver portato tregua nell'agitato clan dei Windsor: ieri William e Harry sembravano aver sotterrato l'ascia e si sono parlati in modo civile dopo il funerale dell'amato nonno. Leggi su quotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) La morte disembra aver portato tregua nell'agitato clan dei Windsor: ierisembravano aver sotterrato l'ascia e si sono parlati in modo civile dopo il funerale dell'amato nonno.

