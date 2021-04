Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2021 ore 19:30 (Di sabato 17 aprile 2021) Viabilità DEL 17 APRILE 2021 ORE 19:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN VIA CASILINA, TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE CASSIA TRA LA STORTA EL A GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE SULLA PROVINCIALE LITORANEA RALLENTAMENTI A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 aprile 2021)DEL 17 APRILEORE 19:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN VIA CASILINA, TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE CASSIA TRA LA STORTA EL A GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE SULLA PROVINCIALE LITORANEA RALLENTAMENTI A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO ...

