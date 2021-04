Una vita, anticipazioni 17 aprile: Felipe vittima di un attentato? (Di sabato 17 aprile 2021) Felipe potrebbe essere vittima di un attentato a Una vita. Le anticipazioni relative alla puntata in onda oggi 17 aprile, rivelano che l'avvocato verrà investito da una vettura proprio mentre sarà sul punto di recarsi al tribunale per testimoniare contro Andrade e verrà portato in ospedale in stato di incoscienza. Intanto, Genoveva scoprirà che il falso dottor Maduro è stato ucciso e capirà che è stata Ursula e che poi le ha voluto dare un avvertimento. Nel frattempo, Maite non vorrà più dare lezioni di pittura a Camino mentre José annuncerà alla famiglia che presto farà un provino con un produttore americano. Infine, Emilio e Cinta cercheranno di dire ai genitori che presto si sposeranno. Una vita, spoiler 17 aprile: Felipe ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 17 aprile 2021)potrebbe esseredi una Una. Lerelative alla puntata in onda oggi 17, rivelano che l'avvocato verrà investito da una vettura proprio mentre sarà sul punto di recarsi al tribunale per testimoniare contro Andrade e verrà portato in ospedale in stato di incoscienza. Intanto, Genoveva scoprirà che il falso dottor Maduro è stato ucciso e capirà che è stata Ursula e che poi le ha voluto dare un avvertimento. Nel frattempo, Maite non vorrà più dare lezioni di pittura a Camino mentre José annuncerà alla famiglia che presto farà un provino con un produttore americano. Infine, Emilio e Cinta cercheranno di dire ai genitori che presto si sposeranno. Una, spoiler 17...

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Gravina con Dal Pino: 'Grande stima. Io? Nessuna ingerenza, ma ora basta scontri' LAVORO COMUNE ? Gravina è con Dal Pino al cento per cento, lo dice a chi lo chiama: "È una persona ... come la famosa norma che ha permesso di mantenere in vita gli sconti fiscali per gli ingaggi dei ...

Lissone. 25 Aprile, inaugurazione del nuovo monumento "La Pace Regni sul Mondo" al Parco della Resistenza ... una memoria che non è semplicemente qualcosa che appartiene ai libri di scuola ma entra nella nostra vita quotidiana dandoci l'opportunità di non essere indifferenti". Condividi Attualità , Lissone ...

Teramo, suicidio al poligono di tiro: la vittima lascia quattro figli C’è un biglietto ritrovato al poligono di tiro di Teramo che conferma la volontà di R.B. di volersi togliere la vita. Poche righe in cui il 58enne originario di ...

LA NUOVA VITA DI MARTA CAVALLI: «SEMPRE TUTTA, SEMPRE AL TOP. E VAI CON LE CLASSICHE...» DONNE \| 17/04/2021 \| 07:55 di Giorgia Monguzzi. È stato un inizio stagione con il turbo per Marta Cavalli che si è già tolta delle belle soddisfazioni, come la top ten alla Oml ...

