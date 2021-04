Serie A: Sassuolo - Fiorentina 3 - 1 (Di sabato 17 aprile 2021) Il Sassuolo batte la Fiorentina 3 - 1 in un anticipo della 31/a giornata del campionato di Serie A. Un successo in rimonta per gli emiliani, che al 45' erano in svantaggio per una rete di Bonaventura ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Ilbatte la3 - 1 in un anticipo della 31/a giornata del campionato diA. Un successo in rimonta per gli emiliani, che al 45' erano in svantaggio per una rete di Bonaventura ...

Advertising

raspa90 : RT @Fiorentinanews: La #Fiorentina cede male col #Sassuolo e ora tocca fare il tifo per il #Parma. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A ht… - mattiavalla : @FulvioDelmiglio Va be ma il Sassuolo ad oggi oggettivamente gioca il miglior calcio in Serie A, insieme a voi, Rom… - sportli26181512 : Sassuolo-Fiorentina 3-1: i neroverdi rimontano la viola: Dopo i successi di Udinese e Sampdoria, rispettivamente co… - sportface2016 : #Fiorentina in silenzio stampa e in ritiro dopo la sconfitta col #Sassuolo: #Iachini non parlerà - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie A: Sassuolo-Fiorentina 3-1 Successo in rimonta per i neroverdi, doppietta Berardi su rigore -